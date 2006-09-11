Президент затвердив персональний склад РНБО
(прізвища і посади)
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм сьогоднішнім указом затвердив персональний склад Ради національної безпеки і оборони України.
До складу РНБО, згідно з указом, увійшли:
Віктор ЮЩЕНКО – Президент України, голова РНБО,
Микола АЗАРОВ – перший віце-прем`єр-міністр України, міністр фінансів України,
Віктор БАЛОГА – міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Володимир ГОРБУЛІН – виконуючий обов`язки секретаря РНБО,
Анатолій ГРИЦЕНКО – міністр оборони України,
Ігор ДРІЖЧАНИЙ – голова Служби безпеки України,
Роман ЗВАРИЧ – міністр юстиції України,
Юрій ЛУЦЕНКО – міністр внутрішніх справ України,
Володимир МАКУХА – міністр економіки України,
Микола МАЛОМУЖ – голова Служби зовнішньої розвідки України,
Олександр МЕДВЕДЬКО – Генеральний прокурор України (за згодою),
Олександр МОРОЗ – голова Верховної Ради України (за згодою),
Юрій ПОЛЯЧЕНКО – міністр охорони здоров`я України,
Олег РИБАЧУК – глава Секретаріату Президента України,
Володимир СТЕЛЬМАХ – голова Національного банку України (за згодою),
Борис ТАРАСЮК – міністр закордонних справ України,
Віктор ЯНУКОВИЧ – прем`єр-міністр України.
Цим указом, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави, також визнано такими, що втратили чинність, низку указів Президента стосовно РНБО.