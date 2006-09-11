Президент затвердив персональний склад РНБО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм сьогоднішнім указом затвердив персональний склад Ради національної безпеки і оборони України.

До складу РНБО, згідно з указом, увійшли:

Віктор ЮЩЕНКО – Президент України, голова РНБО,

Микола АЗАРОВ – перший віце-прем`єр-міністр України, міністр фінансів України,

Віктор БАЛОГА – міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,

Володимир ГОРБУЛІН – виконуючий обов`язки секретаря РНБО,

Анатолій ГРИЦЕНКО – міністр оборони України,

Ігор ДРІЖЧАНИЙ – голова Служби безпеки України,

Роман ЗВАРИЧ – міністр юстиції України,

Юрій ЛУЦЕНКО – міністр внутрішніх справ України,

Володимир МАКУХА – міністр економіки України,

Микола МАЛОМУЖ – голова Служби зовнішньої розвідки України,

Олександр МЕДВЕДЬКО – Генеральний прокурор України (за згодою),

Олександр МОРОЗ – голова Верховної Ради України (за згодою),

Юрій ПОЛЯЧЕНКО – міністр охорони здоров`я України,

Олег РИБАЧУК – глава Секретаріату Президента України,

Володимир СТЕЛЬМАХ – голова Національного банку України (за згодою),

Борис ТАРАСЮК – міністр закордонних справ України,

Віктор ЯНУКОВИЧ – прем`єр-міністр України.

Цим указом, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави, також визнано такими, що втратили чинність, низку указів Президента стосовно РНБО.