Ірина Геращенко задекларувала 30 тисяч доларів і 50 тисяч гривень готівки та прикраси

Такі дані розміщені на сайті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У декларації зазначається, що чоловік Геращенко Антон Зацепін має квартиру в Києві площею 143,7 кв.м; дочка Анна - квартиру в столиці площею 76,6 кв.м; мати Ольга - квартиру в Черкасах площею 59,2 кв.м, земельну ділянку в Літках (Київська область) площею 1000 кв.м та садовий (дачний) будинок в Літках площею 240 кв.м.

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Депутат зазначила, що має дві картини сучасного українського мистецтва, а її чоловік - одну. Також він має домашній кінотеатр. Геращенко ж задекларувала і годинник з коштовним камінням марки Piaget; прикрасу у вигляді підвіски та обручку, сережки, кулон і брошку. Вартість цих цінностей не вказується.

Щодо транспортних засобів, то у власності чоловіка віце-спікера є Ford Explorer 2013-го року випуску. Також вказується Lexus 350 2007-го року випуску, щодо якого йдеться про інше право користування.

Геращенко зазначила, що отримала 75 тис. 82 грн заробітної плати за основним місцем роботи, відшкодування коштів на депутатські повноваження склали 80 тис. 559 грн; компенсація вартості проізду - 13 тис. 808 грн. Декретні виплати по догляду за дитиною - 17 тис. 820 грн.

Заробітна плата за основним місцем роботи чоловіка («Сіньвей Україна») склала 120 тис. 199 грн. Його дохід від підприємницької діяльністі - 1 млн 875 тис. 931 грн.

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Пенсія матері Геращенко склала 37 тис. 788 грн, а дочка отримала 180 тис. грн доходу від надання майна в оренду. Дохід від надання майна в оренду матері депутата склав 18 тис. грн.

Стосовно грошових активів перший віце-спікер вказала, що готівкою має 30 тис. доларів, 3500 євро та 50 тис. грн. Її мати має 10, 5 тис. доларів готівкою, а чоловік - 55 тис. доларів, 10 тис. євро та 500 тис. грн.

Крім того, Геращенко має 28 тис. 678 доларів в "Укрексімбанку", а її чоловік - 42 тис. 22 долара у "Приватбанку" та 10 тис. доларів в "Укрексімбанку".