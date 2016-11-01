У Порошенка відреагували на інформацію щодо збільшення зарплати президента

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Змушений відреагувати на неправду, поширену Юлією Тимошенко щодо зарплати президента. Очевидно, це зроблено для відволікання уваги від власної «бідної» декларації», - зауважив він.

За словами Цеголка, згідно з постановою Кабінету міністрів від 20 квітня 2016 року №304, розмір посадового окладу президента України становить 28 тис. грн, інших складових заробітної плати (надбавок, премій) не встановлено і жодних змін не передбачається.

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Також прес-секретар зазначає, що заробітна плата президента України Петра Порошенка, починаючи з 2014 року, перераховується на благодійні цілі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні парламенту Тимошенко заявила, що в липні урядом «в прихованому режимі» була ухвалена постанова, якою підвищено заробітну плату президенту та членам уряду. За її словами, сьогодні міністри з усіма надбавками отримують у місяць до 100 тис. грн зарплати.