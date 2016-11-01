Представники влади разом з Фейгіном опрацювали комплекс заходів щодо захисту Сущенка
Під час міжвідомчої наради у Департаменті консульської служби Міністерства зовнішніх справ за участю адвоката Марка Фейгіна опрацьовано комплекс заходів, спрямованих на захист українського журналіста Романа Сущенка.
Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook.
«1 листопада в Департаменті консульської служби відбулась міжвідомча нарада за участю російського адвоката Марка Фейгіна з обговорення ситуації з незаконно утримуваним в Росії українським журналістом Романом Сущенком», - йдеться у повідомленні.
У МЗС зауважили, що у нараді також взяли участь представники, зокрема, Міністерства інформаційної політики, Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини, секретаріату урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ».
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«У ході наради було опрацьовано комплекс заходів, спрямованих на захист нашого співвітчизника з метою його якнайшвидшого повернення в Україну», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка в Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею».
Кримінальну справу порушили за статтею «шпигунство».
Лефортовський суд у Москві ухвалив рішення заарештувати журналіста до 30 листопада. Усі суди в справі Сущенка проходять у закритому режимі.
27 жовтня Мосміськсуд визнав арешт Сущенка законним.