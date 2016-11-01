Представники влади разом з Фейгіном опрацювали комплекс заходів щодо захисту Сущенка

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook.

«1 листопада в Департаменті консульської служби відбулась міжвідомча нарада за участю російського адвоката Марка Фейгіна з обговорення ситуації з незаконно утримуваним в Росії українським журналістом Романом Сущенком», - йдеться у повідомленні.

У МЗС зауважили, що у нараді також взяли участь представники, зокрема, Міністерства інформаційної політики, Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини, секретаріату урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ».

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«У ході наради було опрацьовано комплекс заходів, спрямованих на захист нашого співвітчизника з метою його якнайшвидшого повернення в Україну», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка в Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею».

Кримінальну справу порушили за статтею «шпигунство».

Лефортовський суд у Москві ухвалив рішення заарештувати журналіста до 30 листопада. Усі суди в справі Сущенка проходять у закритому режимі.

27 жовтня Мосміськсуд визнав арешт Сущенка законним.