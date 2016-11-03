Берлін активніше підтримуватиме співпрацю між громадами України та ФРН

Про це у середу, 2 листопада, під час конференції у Нюрнберзі, присвяченій німецько-українському партнерству на місцевому рівні, заявив статс-секретар міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини Ганс-Йоахім Фухтель, передає Deutsche Welle.

На його думку, враховуючи великий перелік проблем, з якими зіштовхнулася Україна, поглиблення співпраці між двома країнами повинне також відбутись і на місцевому рівні. За словами представника німецького уряду, Україна має підтримку Німецького агентства міжнародного співробітництва, проте цього замало.

Читайте такожНімеччина виділила 14 мільйонів доларів школам Дніпропетровської області

Фухтель повідомив, що міністерство економічного співробітництва та розвитку, яке він представляє, запускає нову програму підтримки місцевих громад в Україні, у рамках якої уряд виділятиме на окремі проекти до 50 тисяч євро громадам, які започаткують нові українсько-німецькі партнерства. "Завдяки цій програмі можна буде взятись безпосередньо за вирішення потреб людей на місцях", - зазначив Фухтель.

Він також закликав українські та німецькі громади "говорити на рівних" та обмінюватись власним досвідом, зокрема у сферах освіти, науки та інфраструктури. На даний момент діє 47 таких партнерств між громадами України та ФРН. У конференції, яка відбулась у середу, 2 листопада, у німецькому місті Нюрнберзі, взяло участь близько 170 учасників, серед яких - більше 30 мерів українських та німецьких міст.