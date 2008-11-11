ВР готується голосувати за відставку Яценюка

Верховна Рада України включила до порядку денного своєї роботи питання відставки Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 229 з 442 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Повторно голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК поставив це питання на голосування на вимогу фракції Партії регіонів.

При цьому він повідомив, що фракції “Наша Україна – Народна самооборона” та БЮТ звернулися до нього з проханням відкликати свою заяву про відставку, якщо питання про його звільнення не буде включене до порядку денного.

Після позитивного голосування А.ЯЦЕНЮК попросив лічильну комісію ВР готувати бюлетені для проведення голосування, оскільки, за процедурою, голова ВР призначається і звільняється з посади шляхом таємного голосування народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, після того як фракція “Наша Україна – Народна самооборона” вийшла з демократичної коаліції і вона припинила своє існування, А.ЯЦЕНЮК 17 вересня подав заяву про відставку з посади голови Верховної Ради України.

Раніше сьогодні ВР відмовилася включити до порядку денного своєї роботи питання про звільнення А.ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту. За ухвалення відповідного рішення проголосували 220 народних депутатів із 440, зареєстрованих у залі. Не підтримали дану пропозицію фракції БЮТ і “Наша Україна – Народна самооборона”.