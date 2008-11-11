У БЮТ пояснили: то було не блокування, а... черга за бюлетенями
Кириленко обіцяв, що шабашу не буде
Депутати від БЮТ заблокували трибуну парламенту, намагаючись не дозволити провести голосування за відставку голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА з порушенням регламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО закликав депутатів інших фракцій «шикуватись у чергу за бюлетенями», і проводити голосування за відставку голови ВР так, як це передбачено регламентом.
«Шабашу не буде, все буде чітко за регламентом», – наголосив він.
«Депутати від БЮТ не блокують трибуну, а вишикувалися в чергу за бюлетенями», – зазначив І.КИРИЛЕНКО .
Він звернувся до представників інших фракцій: «Якщо у вас є коаліція, то оголосіть про неї!» Якщо ж коаліції немає, то, на думку І.КИРИЛЕНКА, треба діяти за регламентом.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракція Партії регіонів порушила питання про включення до порядку денного проекту постанови щодо звільнення А.ЯЦЕНЮКА з посади голови ВР. Це питання вдалося включити до порядку денного з другої спроби. Крім фракцій Партії регіонів, КПУ і блоку Литвина, за таке рішення голосували також депутати фракції НУ-НС.
Також представники фракції Партії регіонів зареєстрували проект постанови про зміну процедури голосування за відставку голови ВР.
Зокрема, вони пропонують голосувати не поіменними бюлетенями, а шляхом звичайного голосування за допомогою системи «Рада».