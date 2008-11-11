У БЮТ пояснили: то було не блокування, а... черга за бюлетенями

Депутати від БЮТ заблокували трибуну парламенту, намагаючись не дозволити провести голосування за відставку голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА з порушенням регламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО закликав депутатів інших фракцій «шикуватись у чергу за бюлетенями», і проводити голосування за відставку голови ВР так, як це передбачено регламентом.

«Шабашу не буде, все буде чітко за регламентом», – наголосив він.

«Депутати від БЮТ не блокують трибуну, а вишикувалися в чергу за бюлетенями», – зазначив І.КИРИЛЕНКО .

Він звернувся до представників інших фракцій: «Якщо у вас є коаліція, то оголосіть про неї!» Якщо ж коаліції немає, то, на думку І.КИРИЛЕНКА, треба діяти за регламентом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракція Партії регіонів порушила питання про включення до порядку денного проекту постанови щодо звільнення А.ЯЦЕНЮКА з посади голови ВР. Це питання вдалося включити до порядку денного з другої спроби. Крім фракцій Партії регіонів, КПУ і блоку Литвина, за таке рішення голосували також депутати фракції НУ-НС.

Також представники фракції Партії регіонів зареєстрували проект постанови про зміну процедури голосування за відставку голови ВР.

Зокрема, вони пропонують голосувати не поіменними бюлетенями, а шляхом звичайного голосування за допомогою системи «Рада».