Москаль точно знає, що у законі немає відповідальності за корупцію

Народний депутат України Геннадій МОСКАЛЬ спростовує звинувачення СБУ у незаконній видачі громадянам посвідчень учасників бойових дій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», про це йдеться в заяві Г.МОСКАЛЯ щодо звинувачень тимчасово виконуючого обов’язки голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА на його адресу.

Народний депутат зазначає, що 14 жовтня 2008 р. прокуратура міста Києва відмовила в порушенні кримінальної справи за відсутністю складу злочину стосовно посадових осіб Державного комітету України в справах національностей та міграції за матеріалами, які найшли до СБУ нібито в 2004 році. У цих матеріалах зазначалося, що службові особи Держкомітету національностей та міграції причетні до незаконної видачі посвідчень учасників бойових дій.

Г.МОСКАЛЬ повідомляє, що 4 листопада ц.р. Шевченківський районний суд м. Києва закрив провадження за протоколом, складеним працівниками СБУ згідно з законом України про боротьбу з корупцією нібито за незаконне отримання статусу учасника бойових дій за матеріалами вказаного вище держкомітету. Суд не знайшов у наданих матеріалах складу корупційних дій.

“Вищенаведені факти були відомі в.о. голови СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКУ під час прес-конференції 6 листопада 2008 року. Однак він свідомо ввів в оману громадськість України з метою компрометації народного депутата України Геннадія МОСКАЛЯ”, - наголошується в заяві депутата.

Г.МОСКАЛЬ зазначає, що чинне в Україні кримінальне законодавство не передбачає відповідальності за корупційні дії, і поняття “корупційні дії” відсутнє в Кримінальному кодексі і Кримінально-процесуальному кодексі України. Діючим законодавством, підкреслив він, передбачена адміністративна відповідальність за корупційні дії згідно з законом України “Про боротьбу з корупцією”.

“З цієї причини заяви пана НАЛИВАЙЧЕНКА стосовно народного депутата України Геннадія МОСКАЛЯ про направлення матеріалів до Генеральної прокуратури України за скоєння корупційних діянь не відповідають дійсності”, - говориться в заяві.

У документі також нагадується, що в п.6 постанови Кабінету міністрів від 12 травня 2004 року №302 про порядок видачі посвідчень і нагородних знаків ветеранам війни сказано: посвідчення учасника війни і нагрудних знаків видається органами Міністерства оборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони МВС (тобто військовими формуваннями). Державний комітет України в справах національностей та міграції в даній постанові не значиться, тобто не має права видавати вказані документи.

Відповідно до наказу міністра оборони України №208 від 26 листопада 2006 року, у військових комісаріатах створені комісії для розгляду питань щодо присвоєння статусу учасника бойових дій. Даним наказом затверджено положення про ці комісії.

Комісія при військових комісаріатах встановила статус учасника бойових дій, видала відповідні посвідчення бойових дій двом співробітникам Державного комітету України в справах національностей та міграції, підкреслює народний депутат.

“З даної причини твердження пана НАЛИВАЙЧЕНКА про особисту участь народного депутата Г.МОСКАЛЯ про особисту виписку даних посвідчень є спеціально спланованою провокацією”, - наголошує сам Г.МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада на брифінгу у Києві т.в.о. голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що Служба безпеки України передала до Генеральної прокуратури України матеріали для порушення кримінальної справи стосовно народного депутата України (фракція НУ-НС) Г.МОСКАЛЯ.

“За результатами дослідчої перевірки СБУ задокументовано корупційну діяльність народного депутата України Г.МОСКАЛЯ, пов’язану, насамперед, с порушенням закону про статус ветеранів війни”, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, пояснивши при цьому, що йдеться про незаконне надання документів “чиновникам або ж просто хабарникам”, які жодного відношення не мали до бойових дій, а тому не мали жодного права вважатися ветеранами.

Як наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, “СБУ не тільки задокументовано, але й передано у Генпрокуратуру для порушення кримінальної справи усі матеріали, пов’язані з корупційними діяннями саме цього народного депутата України”.

Відповідаючи на уточнююче запитання щодо справи, у якій фігурує Г.МОСКАЛЬ, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав: “У тому й справа, саме він і підписував (документи щодо надання статусу учасника бойових дій – УНІАН) і виписував посвідчення”.