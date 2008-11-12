СБУ викликала на допит народного депутата Коновалюка

Служба безпеки України офіційно заявляє, що в основу проанонсованого народним депутатом України Валерієм КОНОВАЛЮКОМ за сприяння посольства Росії т.зв. відеосюжету щодо військового конфлікту на території Грузії покладено неправдиві твердження від російського інтернет-видання Россія.ру.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

У повідомленні наголошується, що твердження про нібито участь громадян України у російсько-грузинському конфлікті, які сфабриковані правоохоронними органами і спецслужбами Російської Федерації, вже давно спростовані міжнародними експертами та міжнародними організаціями.

З метою попередження скоєння злочину В.КОНОВАЛЮКОМ на шкоду національній безпеці України Служба безпеки відповідно до статті 7 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність" офіційно застерігає В.КОНОВАЛЮКА.

Прес-центр СБУ повідомляє, що сьогодні, 12 листопада, слідчим Служби безпеки викликано на допит громадянина України В.КОНОВАЛЮКА у кримінальних справах, порушених за фактами витоку таємної інформації, яка становить державну таємницю, за статтею 328 Кримінального кодексу України.

В.КОНОВАЛЮКА попереджено про відповідальність за розповсюдження підготовленої за сприяння російських спецслужб неправдивої інформації, яка не відповідає дійсності, поширення на цій основі вигаданих міфів, що створюють штучне напруження в українсько-російських добросусідських відносинах.