Ющенко розкритикував «проклятий популізм» Кабміна

Президент України Віктор ЮЩЕНКО критикує популістські обіцянки уряду і парламенту перед народом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, відкриваючи загальнонаціональну антикризову нараду, що проходить сьогодні в Києві.

За його словами, практично кожен уряд і парламент щедро роздавав соціальні обіцянки, пільги, профінансувати які неможливо. Президент зазначив, що саме через це кожен бюджетний рік зупинялись десятки законів, популістськи прийнятих, виконати які не було можливості.

В.ЮЩЕНКО додав, що таких зобов’язань набрано на 70 млрд. грн. з розрахунку на рік. «Це, шановні, оцей проклятий популізм, політиканство, яке дуже часто в жертву приносить національну економіку», - сказав В.ЮЩЕНКО.