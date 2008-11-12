Ющенко просить не плутати приватизацію з новорічним розпродажем

Парламент повинен повернутися до розгляду державної програми приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, виступаючи сьогодні на загальнонаціональній антикризовій нараді.

Він також зазначив, що приватизація разом із випуском державних цінних паперів є основним джерелом поповнення Стабілізаційного фонду.

При цьому Президент підкреслив, що «йдеться про приватизацію, а не про новорічний розпродаж державних активів».

Як повідомляв УНІАН, 3 червня ц.р. Верховна Рада України в першому читанні затвердила Державну програму приватизації на 2008-2012 роки.

Держпрограмою визначені стратегії і пріоритети, цілі і умови приватизації державного майна.

У Програмі визначені завдання з модернізації виробництва, поліпшення фінансового стану тих підприємств, які знаходяться в державній власності.

Держпрограмою передбачається, що в цей період у приватизацію включатимуться ті об`єкти, підпорядкування яких державі не ефективне і потребує значних додаткових держвидатків. При цьому приватизація об`єктів стратегічних галузей економіки здійснюватиметься з урахуванням затверджених Кабміном програм їх розвитку.

Крім того, Держпрограмою впроваджується планування процесу приватизації.