Путіну подобається ідея про збільшення терміну повноважень президента

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН підтримує пропозиції президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА про збільшення терміну повноважень президента і парламенту до шести і п`яти років відповідно, але вважає передчасним говорити про те, хто балотуватиметься на наступний президентський термін.

“Я підтримую пропозиції президента МЕДВЕДЄВА. Пропозиції, пов`язані з поправками до Конституції, не мають особистого вимірювання. Щодо того, хто і коли міг би балотуватися на наступний термін - говорити про це поки передчасно", - сказав В.ПУТІН, передає РІА “Новости”.

Він зазначив, що система управління, яка склалася в Росії, працює ефективно.

“Як відомо, вони (пропозиції МЕДВЕДЄВА) зроблені в рамках пакету з вдосконалення структури державного управління. Ми шукаємо такі інструменти, які б дозволили гарантувати суверенітет виконання наших довгострокових планів, і не тільки не завдавали б збитку, а, навпаки, сприяли розвитку демократичних процесів у країні", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Д.МЕДВЕДЄВ у зверненні до Федеральних Зборів запропонував збільшити строк повноважень Президента з 4 до 6 років, а Держдуми з 4 до 5 років.