Яценюка провели бійкою (відео)
17:47, 12 листопада 2008Політика
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Стосунки з`ясовували ПР і БЮТ
Як повідомляв УНІАН , відставка спікера ЯЦЕНЮКА супроводжувалася бійкою у Верховній Раді.
Приводом стало те, що декілька депутатів від БЮТ проникли на поверх, де знаходиться система «Рада», і намагалися перешкодити голосуванню. Регіонали кинулися захищати «засоби виробництва»... От як це відбувалося:
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Відео з сайту http://www.fishki.net/
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