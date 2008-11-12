Яценюка провели бійкою (відео)

Стосунки з`ясовували ПР і БЮТ

Як повідомляв УНІАН , відставка спікера ЯЦЕНЮКА супроводжувалася бійкою у Верховній Раді. Приводом стало те, що декілька депутатів від БЮТ проникли на поверх, де знаходиться система «Рада», і намагалися перешкодити голосуванню. Регіонали кинулися захищати «засоби виробництва»... От як це відбувалося: Get the Flash Player to see this player. Відео з сайту http://www.fishki.net/

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