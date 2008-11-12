Яценюка провели бійкою (відео)

17:47, 12 листопада 2008
Політика
1439 0

Стосунки з`ясовували ПР і БЮТ

Як повідомляв УНІАН , відставка спікера ЯЦЕНЮКА супроводжувалася бійкою у Верховній  Раді.

Приводом стало те, що декілька депутатів від БЮТ проникли на поверх, де знаходиться система «Рада», і намагалися перешкодити голосуванню.  Регіонали кинулися захищати «засоби виробництва»... От як це відбувалося:

 

Get the Flash Player to see this player.

Відео з сайту http://www.fishki.net/

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter