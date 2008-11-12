Тимошенко забирає з парламенту проект Держбюджету

Уряд відкликає з парламенту проект державного бюджету на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час позачергового пленарного засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президентові України.

«Ми відкликаємо зараз бюджет, повністю його переробляємо і готуємо новий», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр-міністр зазначила, що проект держбюджету на 2009 рік обговорюватиметься з профспілковими об`єднаннями.

Ю.ТИМОШЕНКО пояснила необхідність розробки нового проекту бюджету соціально-економічними умовами, що склалися в результаті фінансової кризи.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав уряд відкликати проект держбюджету-2009 з парламенту і почати підготовку іншого проекту.

«Очевидно, бюджет, який передано до парламенту, не є предметом для обговорення. Ми маємо обговорювати інший бюджет. Думаю, що його потрібно відкликати і почати працювати над реальним бюджетом 2009 року», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Сьогодні, 12 листопада, під час Загальнонаціональної антикризової наради В.ЮЩЕНКО закликав уряд упродовж двох тижнів внести на розгляд Верховної Ради новий проект державного бюджету на 2009 рік.

Довідка УНІАН. Законопроект Кабінету міністрів про держбюджет на 2009 рік було зареєстровано у Верховній Раді України 15 вересня.

Згідно з документом, доходи держбюджету на 2009 рік становлять 288 млрд. 98 млн. 60,9 тис. грн., витрати - 302 млрд. 184 млн. 689,1 тис. грн. Уряд визначив дефіцит державного бюджету в обсягу 17,4 млрд. грн., або 1,37% ВВП.