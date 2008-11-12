Тимошенко пропонує профспілкам подбати про АМК

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пропонує профспілкам висунути незалежну кандидатуру на посаду голови Антимонопольного комітету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр повідомила сьогодні під час позачергового пленарного засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президенті України.

“Зверніться до Верховної Ради, до уряду, до всіх фракцій і висуньте гідну людину, яка не залежатиме сьогодні від корпорацій, а залежатиме від профспілок», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр нагадала, що вже протягом року АМК не має керівника. «Верховна Рада за це просто не голосує», - додала вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, така ситуація ослабляє позиції Антимонопольного комітету в його діяльності щодо контролю за необгрунтованим підвищенням органами місцевої влади тарифів. «Місцеві органи влади поводяться з тарифами так, що я не знаю, кому скаржитися», - заявила вона, зазначивши, що губернатори не підкоряються уряду, мери міст є «взагалі вільними птахами», а Генеральна прокуратура перебуває під впливом опозиції.

“Ось, наприклад, Луганськ – там утричі тариф на воду вище (ніж в інших регіонах – УНІАН), дивимося інші міста – тарифи на тепло… Якщо так підвищують місцеві органи влади тарифи, тоді чому сьогодні погано живе житлово-комунальний комплекс? За таких тарифів він не просто може бути окупним, а що суперокупним», - вважає глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Верховна Рада України звільнила голову Антимонопольного комітету України Олексія КОСТУСЄВА, який був обраний народним депутатом за списком Партії регіонів.

18 червня Кабмін своїм розпорядженням призначив першого заступника голови АМК Олександра МЕЛЬНИЧЕНКА тимчасово виконуючим обов`язки голови Антимонопольного комітету.

На посаду голови АМК раніше висувалася кандидатура депутата від фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Давида ЖВАНІЇ.