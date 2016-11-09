"Нотка клоунади": в контактній групі розповіли про бажання бойовиків привітати Трампа "офіційною нотою"

Про це написала представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ольга Айвазовська у Facebook.

«В очі кинулась бравада та злорадство представників РФ та ОРДЛО щодо перемоги Трампа на виборах в США», - зауважила вона.

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При цьому Айвазовська додала, що «в Москві недооцінюють роль Республіканської партії, яка отримала практично абсолютну владу». «Республіканці та їх внутрішньо партійні лідери завжди були більш жорсткими до РФ, ніж демократи», - додала вона.

Айвазовська переконана, що Україні потрібно «знайти ключики до політичних акторів та працювати в напрямку реалізації історично послідовної позиції республіканців в цілому».

«Так от, друзі мої, з РФ можна лише очікувати те, що після закінчення honey moon, ті, що раділи Трампу, першими ж почнуть його ганьбити. Вони якось забули про летальну зброю чи військову підтримку, надання якої Україні активно підтримували саме республіканці. Але нотку клоунади додають плани ОРДЛО привітати Трампа з перемогою від імені псевдоструктур «офіційною нотою»! Там і цілий міністр є на цю тему!» - іронізує Айвазовська.