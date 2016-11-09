Олів'є та шампанське в пластикових стаканчиках: Жириновський влаштував у Держдумі бенкет на честь Трампа (фото)

14:29, 09 листопада 2016
Курйози
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Скандальний російський політик вирішив влаштувати у Держдумі РФ святковий банкет.

держдума / tvc.ru

Лідер ЛДПР РФ Володимир Жириновський влаштував у Держдумі банкет з шампанським з нагоди перемоги на виборах у США республіканця Трампа. Про це повідомляє РБК.

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За частування для депутатів від ЛДПР і журналістів заплатили 100 тисяч рублів, повідомив Жириновський. На столі були ковбаса, курка, олів'є, цукерки, шампанське.

РБК

Америка тепер буде менше втручатися в чужі справи, сказав Жириновський за столом.

«За нову внутрішню і зовнішню політику США і поліпшення відносин з Росією», — сказав він, піднімаючи пластиковий стаканчик з шампанським.

Раніше повідомлялося, що депутати Держдуми на засіданні вранці 9 листопада зустріли оплесками новину про те, що республіканець Дональд Трамп виграв президентські вибори в США.

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