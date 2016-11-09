У МЗС вважають неприпустимим подальше відкладення рішення ЄС щодо "безвізу"

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль на зустрічі з головою Представництва ЄС в Україні Хюгом Мінгареллі, повідомляється на сайті МЗС України.

«Було наголошено, що Україна виконала всі критерії Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, що підтверджено звітом Європейської Комісії від 18 грудня 2015 р. Зокрема, було створено антикорупційні органи, які вже на цьому етапі демонструють свою ефективність, запроваджено систему е-декларування відповідно до найкращих європейських стандартів у сфері боротьби з корупцією», - йдеться у повідомленні.

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«У цьому зв'язку Україна розраховує, що інституції та держави-члени ЄС докладуть додаткових зусиль для схвалення законодавчої пропозиції щодо надання українським громадянам права на короткострокові безвізові поїздки до країн ЄС вже найближчим часом, безвідносно до процесу узгодження в середині ЄС механізму тимчасового призупинення безвізового режиму», - наголосили у МЗС.

В ході обговорення співробітництва у сфері енергетики Зеркаль порушила питання щодо нещодавнього рішення Єврокомісії, наслідком якого стало запровадження додаткових виключень щодо доступу третіх сторін до потужностей газопроводу OPAL.

«Було наголошено, що схвалення такого роду рішень без проведення попередніх консультацій з українською стороною є порушенням статті 274 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, якою передбачається взаємне урахування сторонами потенціалу та спроможностей енергетичної інфраструктури одна одної, а також проведення консультацій та координації своїх дій у сфері забезпечення безпеки постачань енергетичних ресурсів. Крім того, Європейська Комісія в процесі підготовки таких рішень має дотримуватися зобов’язань, взятих ЄС в рамках його участі в Договорі про створення Енергетичного співтовариства, зокрема дотримуватися у відносинах з Україною та іншими державами-партнерами принципу солідарності та уникати ухвалення рішень, які б суперечили антимонопольному законодавству ЄС», - сказано у повідомленні.

Крім того, поінформували в МЗС, під час обговорення завершення процедури ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з урахуванням результатів квітневого референдуму у Нідерландах було домовлено продовжити активну взаємодію з нідерландською стороною, в тому числі у тристоронньому форматі «Україна-Нідерланди-Рада ЄС», з метою пошуку взаємоприйнятного рішення, яке б уможливило завершити процедуру ратифікації Угоди про асоціацію до засідання Європейської Ради 15-16 грудня 2016 р.