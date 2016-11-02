У Брюсселі зараз не говоритимуть про конкретні шляхи вирішення ситуації з угодою про асоціацію Україна-ЄС - дипломат

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив європейський дипломат.

«Зараз тут ще тривають канікули, а тому більшість інституцій ЄС працюють на «низькій передачі». У нас є час до 15–16 грудня, і для того, щоб не зменшувати можливості зробити цей процес успішним, ми не будемо надавати деталі щодо конкретного «шляху», – сказав дипломат.

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Як відомо, на референдумі в Нідерландах, який пройшов 6 квітня й мав рекомендаційний характер, більшість голосів отримали противники ратифікації документу. Уряд країни зайняв позицію, згідно з якою ці голоси мають бути враховані в разі остаточної ратифікації угоди. Уряд має підтримку в парламенті, але не має її в Сенаті, який останнім має затвердити ратифікацію.

До 31 жовтня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте проводив переговори з опозицією, які завершилися безуспішно. Цього ж дня він написав листа до парламенту про те, що ратифікувати угоду про асоціацію Україна-ЄС все ще можливо і є час для переговорів до саміту ЄС, який пройде 15–16 грудня в Брюсселі.

У наступні 1,5 місяці уряд продовжить переговори з країнами-членами ЄС та Україною з метою внести доповнення, що угода про асоціацію не є кроком до членства України в ЄС і українці не будуть мати доступу до робочого ринку ЄС. Також має бути зазначено, що не буде військового співробітництва та фінансової допомоги, а боротьба з корупцією в Україні буде центральною частиною угоди.