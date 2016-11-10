У Порошенка сподіваються, що США надалі допомагатимуть Україні завдяки республіканцям у Конгресі

Про це Єлісєєв сказав в ефірі телеканалу "Україна".

«Ми маємо передусім покладатися на самих себе, ми маємо самі себе захищати і самі будувати свою армію», - зауважив він.

«Звичайно, ми вдячні всім нашим партнерам, у тому числі й США за допомогу. Звичайно, ми розраховуємо, що підтримка, яка надавалася в минулому році, в цьому році, буде продовжена, й оптимізм нам надає той факт, що авангардом такої допомоги був саме республіканський осередок в американському парламенті. Тому ми виходимо з того, що тут теж ніяких несподіванок не буде», - сказав Єлісєєв.

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«Ми будуємо власну армію завдяки патріотизму, завдяки самовідданості наших солдатів, наших героїв. Ми захистимо нашу країну, але будемо вдячні як США, так і ЄС, і тут головне для нас – це трансатлантична солідарність», - наголосив заступник глави АПУ.

Як відомо, за попередніми даними, на виборах президента США переміг кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.