Топ-10 головних передвиборних обіцянок Трампа

Журнал «Новий час» підготував топ-10 передвиборних обіцянок Дональда Трампа.

1. Америка для американців. Трамп пообіцяв серйозно посилити імміграційне законодавство Штатів. Зважаючи на терористичні загрози в Європі і США він виступив за заборону вільного в'їзду в країну мусульман. Також Трамп пообіцяв побудувати стіну на кордоні з Мексикою, щоб захистити країну від "гірших з мексиканців".

2. Нафтові ріки. Одним з ключових напрямків своєї політики Трамп назвав підтримку енергетичної галузі США. Закривши очі на проблеми з екологією, які збиралася вирішувати Хілларі Клінтон, він обіцяв знизити податки і регулювання в енергетиці і в підсумку наростити видобуток сланцевого газу і нафти. "Адміністрація Трампа організовує енергетичну революцію, яка принесе нове велике багатство в нашу країну",— запевнив виборців Трамп.

3. Медичне питання. Трамп виступив за скасування нашумілої реформи охорони здоров'я Барака Обами, відомої як ObamaCare, яка передбачає введення загального обов'язкового медичного страхування. "Її можна замінити на щось краще для всіх, що буде дешевше для громадян і держави",— заявив політик. Втім, він підтримав збереження у повному обсязі програм медстрахування для літніх людей та інвалідів, а також для малозабезпечених родин.

4. Заборона абортів. Однією з найбільш скандальних пропозицій Трампа в ході передвиборної кампанії стала обіцянка заборонити аборти і карати жінок за спроби позбавитися від небажаної вагітності. У відповідь на шквал критики, яку викликала ця заява, Трамп пом'якшив свою позицію, зазначивши, що рішення про заборону абортів повинні прийматися владою окремих штатів, а не на федеральному рівні. А кримінальну відповідальність за підпільні аборти переклав на плечі лікарів.

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5. Зажадав знизити податкове навантаження і на фізособи, і на бізнес. “Жодна з американських компаній не буде платити більше 15 % доходу від свого бізнесу у вигляді податків. Іншими словами, ми скоротимо податки з 35 % до 15%",— пообіцяв він. При цьому Трамп має намір прибрати з законодавства лазівки, які дозволяють багатим економити на податках.

6. Робочі місця. Трамп має намір скоротити безробіття в США, повернувши на батьківщину великий американський бізнес, який тікає з країни в пошуках більш вигідних умов. За межами Сполучених Штатів корпорації тримають активи на трильйони доларів з метою уникнути американських податків, запевняє Трамп. Щоб змусити компанії повернути виробництва на батьківщину, уряд введе високі мита на товари американських виробників, виготовлені за кордоном, і запропонує пільги тим, хто захоче повернутися.

7. Невільна торгівля. Невигідними для простих американців Трамп вважає деякі міжнародні угоди про вільну торгівлю. Так, він пообіцяв повністю переглянути угоду про північноамериканську зону вільної торгівлі між США і Канадою. Більш того, Трамп готовий покинути Транстихоокеанське партнерство — найбільшу торгову угоду, до якої в 2016 році приєдналися 12 країн регіону, в тому числі США, Японія, Австралія та Канада.

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8. Гарячі точки. Предметом постійної критики Трампа є надмірна активність США на зовнішньополітичному фронті, особливо на Близькому Сході. Він — противник американської кампанії в Іраку, миротворчих загравань з Іраном і розбіжностей з Росією у війні проти Ісламської держави.

9. Дружба з російським ведмедем. Трамп прагне поліпшити американсько-російські відносини. Він хоче зробити їх взаємовигідними і навіть натякав на можливість скасування санкцій, введених проти Росії за анексію Криму і війну на українському Донбасі.

10. Американський військовий контингент за кордоном Трамп не підтримує, але урізати бюджет на армію не має наміру. Більше того, він готовий виділити більше грошей на створення інноваційних озброєнь і військової техніки. Частина витрат на бойову міць США Трамп має намір покрити за рахунок надприбутків від збільшення видобутку нафти.