Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що Росія відповідально ставитиметься до поставок газу партнерам, зокрема по СНД, хоча й хотіла б перейти з ними на ринкові ціни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав у Каннах, виступаючи на засіданні Круглого столу промисловців Росії та ЄС.

«Вважаю, що в галузі енергопоставок Росія поводитиметься також відповідально - я наполягаю на цьому терміні, - також послідовно, як вона поводилася останні роки. Ми завжди виконували всі свої зобов`язання, незважаючи на те, що окремим нашим діям надавалася різна інтерпретація. Але, коли йшлося, скажімо, про ситуацію, в якій держава не платить за енергоносії, що поставляються, звичайно, ми вимушені застосовувати обмежувальні заходи. Але це в цілому ніяк не позначалося на поставках до Європи», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Ми й надалі будемо так поводитися, незважаючи на наше прагнення, скажімо, вивести відносини з іншими державами, з державами, близькими нам, з державами СНД нарешті на ринкову основу. Неможливо дотувати весь час чужі економіки. Це суперечить економічній логіці», - наголосив він.

Президент РФ запевнив, що Росія виконуватимемо всі свої зобов`язання і у разі зростання попиту готова інвестувати кошти в додаткові джерела.

«Ми будемо вводити нові родовища й поставляти і газ, і нафту й до Європи, й до Азії, тому що це правильно з погляду підходу, з погляду економічної диверсифікації такого роду поставок», - сказав він.

За його словами, Росія діятиме збалансовано, передбачено, оскільки зацікавлена в розвитку в цій сфері кооперації з європейськими партнерами.

Він також зазначив, що не вважає, що в наступному десятилітті мир зіткнеться з якимсь тотальним браком енергоресурсів. «По-перше, все ж таки викопних ресурсів, що б там не говорили, на нашій планеті ще багато. І в Російській Федерації чимало. І, по-друге, є альтернативна енергетика, яка, звичайно, розвиватиметься», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.