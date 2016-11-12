Верховний суд скасував рішення про передачу землі під Києвом екс-голові АП часів Януковича

Верховний суд України скасував незаконні судові рішення про передачу земельних ділянок, власником яких став екс-глава Адміністрації президента України часів колишнього президента Віктора Януковича та його родич.

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Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

За даними Генпрокуратури, виконавчим комітетом Козинської селищної ради у 2002 році, усупереч вимог закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 116, 118 Земельного кодексу України та поза межами наданих йому законом повноважень, прийнято ряд рішень, якими передано у приватну власність громадян земельні ділянки для забудови загальною площею майже 0,50 га. У подальшому, йдеться у повідомленні, власниками цих земель стали колишній глава Адміністрації президента України часів Януковича та його родич.

«Незважаючи на правомірність доводів прокурора, про відсутність у виконавчого комітету ради права приймати рішення про надання у власність земель комунальної власності, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ погодився із судом апеляційної інстанції, який у задоволенні позовів відмовив», - наголосили у відомстві.

Після цього Генпрокуратура подала заяви до Верховного суду про перегляд судових рішень, який 9 листопада «скасував незаконні судові рішення, а справи направив на новий розгляд до суду першої інстанції».