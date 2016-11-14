Бойовий Ляшко: найепічніші бійки/побиття за участю головного "радикала" (відео)

Ім'я лідера Радикальної партії Олега Ляшка вже давно асоціюється зі словом "скандал". Політик вже давно майстерно оволодів головними прийомами політичного шоу і не перестає нагадувати про себе гучними заявами, неординарними піар-акціями та, звісно, бійками з політичними опонентами.

УНІАН вирішив зібрати для вас найбільш епічні бійки за участю лідера українських "радикалів" Олега Ляшка.

Напевно, найбільш яскравою бійкою за участю Ляшка, або скоріше його побиттям, є інцидент з нардепом Олександром Шевченком влітку 2014 року. Тоді головний "радикал" у звичній йому манері почав на камеру осипати звинуваченнями колегу по Раді, однак той недовго думаючи наніс Ляшкові влучний удар в обличчя, що той аж втратив рівновагу і впав на підлогу.

Не менше "влучним" виявився екс-регіонал Юрій Бойко. Це зовсім свіжий інцидент, що трапився на погоджувальній раді парламенту 14 листопаду 2016 року. Ляшко діяв вже за звичною схемою – добре поставленим голосом на камери розповів усе, що думає про діяльність Бойка та його соратників "на догоду Росії". Бойко ж наніс Ляшкові удар кулаком в обличчя, останньому залишилося лише відбиватися. Через хвилину Бойко наніс Ляшкові ще один удар, а потім покинув залу засідань.

"Бойові" нахили у Ляшка проявлялися вже давно – ще у 2011 року громадськості запам’ятався його "поєдинок" з тодішнім першим віце-спікером Ради, комуністом Адамом Мартинюком. Тоді він підбіг до Мартинюка прямо до президії. Втім, депутат-комуніст майстерно перекинув його кудись на задвірки. Однак це аніскільки не охолодило запал Ляшка і він продовжував нападати на Мартинюка аж поки інші нардепи не виштовхали його подалі.

Бився Ляшко і з нинішнім спікером парламенту Андрієм Парубієм. Це сьогодні Парубій засудив побиття Ляшка, заявивши, що кожен має право висловити свою думку, а колись він буквально виштовхав "радикала" зі студії під час одного з ток-шоу.

А ось у Чернігівську облраду Ляшко приніс головний атрибут своєї політичної кампанії – вила. Втім, його швидко роззброїли, а тому їх не вдалося пустити в хід.

Також нерідко Ляшко буває ініціатором масових бійок, головним чином, коли відчуває, що перебуває під надійним прикриттям побратимів-радикалів. У таких випадках Ляшко провокує бійку черговою заявою на адресу опонентів, а далі до бійки підтягуються й інші нардепи, тоді як Ляшко в більшій мірі спостерігає за результатом. Наприклад, як у випадку з екс-регіоналом Нестором Шуфричем.

Чи екс-однопартійцем, екс-комбатом "Айдару" Сергієм Мельничуком.

Буває, що Ляшко йде на конфронтацію не лише з відомими політичними чи державними персонами, а й з меншими за калібром фігурами.

Ось тут, наприклад, дісталося охоронцю одного з банків. Втім, на відео видно, що Ляшко відчуває себе в безпеці, а тому поводиться досить зухвало.

І наостанок – є у Ляшка й "бойова слабкість" до жінок. Так, від головного радикала кілька разів діставалася голові НБУ Валерії Гонтаревій. Напевно, Ляшко якось по-своєму розуміє поняття "гендерна рівність".