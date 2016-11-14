Яценюк після зустрічі з Меркель: Німеччина підтримує політику санкцій, доки Росія не забереться з України

По завершенні зустрічі Яценюк підкреслив, що «персонально канцлер Ангела Меркель і німецький уряд стоїть на форпості захисту України - як дипломатичного, так і політичного та фінансового», передає прес-служба «Народного фронту».

Уряд Німеччини, нагадав Яценюк, виділив значні ресурси для України і «підтримує політику санкцій проти Російської Федерації до того моменту, доки Росія не забереться з території України».

«Зараз ми живемо в світі нової реальності. І зовнішня політика Німеччини, зовнішня політика Європейського Союзу повинна бути узгодженою з зовнішньою політикою нової адміністрації Сполучених Штатів. Я переконаний в тому, що вільний світ буде стояти на цінностях демократії та свободи, які передбачають захист України і нашої територіальної цілісності й незалежності», - підкреслив Яценюк.

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Він зазначив, що до Бундестагу внесена резолюція про історичну відповідальність Німеччини перед Україною, що «передбачає як політичну, так і економічну допомогу Україні і звертається до німецького Уряду з тим, щоби і надалі підтримувати Україну»: «Ми переконані, що партії провладної коаліції візьмуть активну участь в тому, щоби така резолюція була проголосована».

Яценюк також підкреслив необхідність єдності ЄС в питанні санкцій проти РФ: «Єдність базується на цінностях. Росія незаконно анексувала Крим, відправила свої війська в Донецьк і Луганськ. Вона не забралася з України. Це означає, що санкції повинні діяти. І я сподіваюся, що санкції будуть продовжені в грудні поточного року».

Відповідаючи на запитання журналіста стосовно Мінських домовленостей, лідер «Народного фронту» підкреслив, що Росія не виконує «першу і базову умову «Мінська» – припинення вогню»: «Російські війська далі обстрілюють українські позиції. Російська війська далі присутні. Тому без вирішення безпекового питання дискусія про «Мінськ» впирається в те, що Росія його просто не хоче виконувати».