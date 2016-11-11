Безпекова ситуація на лінії зіткнення на Донбасі погіршується – ОБСЄ

В ОБСЕ заявили про погіршення безпекової ситуації на лінії зіткнення на Донбасі. Про це заявив перший заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг під час брифінгу сьогодні в Києві.

Він наголосив, що лише в період з понеділка по середу представники ОБСЄ зафіксували більше 4000 вибухів.

Читайте такожНа КПВВ "Гнутове" через бойовиків знову виникли проблеми з пропуском людей і автомобілів - ДПСУ

«Ситуація в області безпеки уздовж лінії зіткнення в Україні погіршується. Разом немає. Вибухів з понеділка по середу було більше 4000», - сказав він, додавши, що сторони неодноразово додавали, що можуть припинити обстріли.

Крім того у ОБСЕ попередили, що з настанням зими ситуація на Донбасі погіршиться.

«З приходом зими, тяготи, з якими стикається цивільне населення в Україні, стануть ще більш гострою проблемою в найближчі місяці», - сказав Хуг, додавши, що сторони повинні припинити обстріли.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі , як і в попередні дні, ворожий вогонь не вщухав по всій лінії розмежування.

Російсько-окупаційні війська, ігноруючи Мінські домовленості, використовують переважно міномети.

За минулу добу в зоні АТО внаслідок бойовий дій один український військовий загинув, ще один зазнав поранень.

Крім того, за минулу добу в зоні АТО було поранено двох окупантів - на Луганському та Донецькому напрямках.