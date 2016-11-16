Експерти Da Vinci AG розповіли про плани Росії дестабілізувати ситуацію в Україні

Він буде супроводжуватися посиленням дестабілізуючих факторів ззовні, спробами автономізації ряду регіонів і руйнуванням підтримки України в ЄС. Цьому сприятимуть результати виборів у Болгарії та Молдові, а також підготовка до виборів у ряді ключових країн Європейського Союзу (Австрія, Німеччина, Франція).

Про це сказано в матеріалі Аналітичної групи Da Vinci AG, підготовленому для InformNapalm.

Аналіз оперативних даних і OSINT і HUMINT свідчить про високий ступінь ймовірності того, що з 1 січня 2017 року активізуються процеси в Одеській області, спрямовані на створення в там територіальної автономії з наданням їй спеціального статусу. Може бути реанімовано проект так званої Республіки Буджак, який невдало стартував у 2014 році. Очікується, що робота буде вестися силами проросійських організацій та регіональними лідерами громадської думки, які працюють з Кремлем.

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Аналогічна робота ведеться в Закарпатті. Згідно з документами SurkovLeaks, Кремль зберігає активність на даному напрямку. Це найбільш ризикований напрямок, так як дестабілізація ситуації в цьому регіоні можлива виключно через силову провокацію з жертвами серед мирного населення. У жовтні 2016 року вже робилися спроби тестування ймовірності дестабілізації в регіоні. Подальші дії плануються в рамках економічних і етнокультурних вимог.

Паралельно з деструктивною роботою на території України, очікується активізація кількох країн-членів ЄС в структурах Європейського Союзу з метою блокування її євроінтеграційних зусиль. Основна задача, яку ставлять перед собою розвідувальні органи РФ, – зрив надання безвізового режиму в перспективі 1 року. Цей час буде використано для спроби зміни влади в Україні. Відповідальність за провал введення безвізового режиму в громадській думці України буде покладено на владу. Завдання максимум, що стоїть перед російським СЗР і дипломатичними колами, – негативне рішення політичного керівництва Нідерландів щодо угоди про асоціацію з Україною.

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У разі реалізації цього плану, «зовнішньополітична поразка» буде представлена, як результат провальної політики чинної влади. У Кремлі вважають можливим повторити сценарій 2013 року і мобілізувати населення на протест, використовуючи звинувачення у зриві європейської інтеграції.

Додаткова мобілізація протестного електорату буде відбуватися з використанням економічної тематики. Російські спецслужби в середині вересня місяця отримали аналіз, підготовлений на основі прогнозних оцінок ряду американських фінансових аналітиків (за неперевіреними даними, представників аудиторської «трійки»), щодо впливу масштабних протестних акцій в Україні на стан її економіки. У документі наголошується, що масові акції, тривалістю більше тижня спровокують паніку на банківському ринку, згортання інвестиційних програм, зростання цін на продукти харчування. В якості макроекономічних орієнтирів зазначені наступні параметри (тиждень; місяць; квартал): інфляція (+2%; +7%; +34%); курс до долара (27; 29,4; 50); ВВП (-0,1; -0,2; -5).

Політична дестабілізація повинна заморозити співпрацю з МВФ і обвалити рейтинги державних облігацій. Доведення України до дефолту для Кремля є вкрай важливим у стратегії подальшого приведення до влади в Україні проросійських сил, які повинні досягти угоди з Москвою про надання стабілізаційної допомоги нового режиму, сформувавши монопольну залежність від донорства.

Різке погіршення економічної ситуації в результаті масових акцій підвищить мобілізаційну готовність протестного населення. При цьому в Кремлі вважають, що блокування державних установ не дозволить регуляторам впливати на ситуацію, що посилить негативний тиск і збільшить результативність акцій. Таким чином, провокація різкого погіршення соціально-економічної ситуації дозволить посилити громадське невдоволення, яке, як очікують в Москві, буде спрямовано на представників політичного керівництва України.

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Як і в Республіці Молдова під час спроби перевороту 14 січня 2016 року, планується об'єднання проросійських політичних сил з лідерами сил, які декларують підтримку прозахідного курсу. Тому, незважаючи на кінцеву мету заходів, акції не будуть супроводжуватися проросійськими гаслами, зберігаючи зовнішньополітичний нейтралітет на початковому етапі. За нашими оцінками, повторення сценарію «Майдану» на поточний момент малоймовірно. Протестні рухи, які ініціюються Кремлем, в даному випадку можуть служити лише прикриттям для радикальних дій по зміні влади з використанням бойового компонента, який прибуде з території РФ.