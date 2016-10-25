СБУ проводить експертизу нібито листування "сірого кардинала" Кремля щодо дестабілізації України
СБУ призначила експертизу нібито листування помічника президента РФ Володимира Путіна Владислава Суркова, зламаного хакерами.
Про це заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, передає "112 Україна".
"Нами було призначено експертне дослідження цих документів. Поки що на сьогодні у нас є доступ до тих же файлів, що й громадськості. У нас немає прямого контакту з цієї хакерською групою, і ми поки не можемо оцінити, чи опрацьовувалися ті документи, які були опубліковані, після того, як вони були отримані електронною поштою Суркова", - заявив Ткачук.
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За його словами, зміст окремих файлів, які були оприлюднені, співпадає з документальними матеріалами, які вилучалися СБУ під час обшуку у рамках кримінального провадження, пов'язаного з розслідуванням сепаратистських рухів на Закарпатті.
"Більшість із тих документів, нами фактично підтверджена їхня справжність, їхня відповідність документам, які нами раніше вилучалися в осіб, безпосередньо пов'язаних або завербованих у російські спецслужби", - зазначив Ткачук.
Він додав, що план із забезпечення федерального статусу Закарпаття, план заходів із просування федерального статусу Закарпатської області та інших документів фактично співпадають слово в слово з тими документами, які були вилучені в одного з організаторів сепаратизму на Закарпатті.
"Зараз він перебуває, наскільки мені відомо, на території РФ. Це відома людина, яка є лідером радикальних підрозділів русинського руху в Закарпатті, її прізвище починається на літеру "М", - говорить представник СБУ.
Як повідомлялося, нещодавно організація українських хакерів "КіберХунта" заявила, що зламала листування помічника президента РФ Володимира Путіна Владислава Суркова.
Хакери стверджують, що опубліковані документи – це план з дестабілізації України.
У Кремлі вже заявили, що помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков, який координує політику щодо України і здійснює керівництво тимчасово окупованих Донбасом, не має ніякого відношення до документа про заходи щодо дестабілізації України, який йому приписують.