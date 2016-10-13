Москаль запевняє, що Закарпаття "було, є і буде складовою частиною України"

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву голови ОДА оприлюднила прес-служба Закарпатської облдержадміністрації.

«Область була, є і буде складовою частиною України. На Закарпатті немає сепаратизму чи антиукраїнських настроїв», – заявляє Москаль, коментуючи слова голови облради Михайла Рівіса в інтерв'ю місцевому телеканалу, які викликали неоднозначну реакцію і звинувачення в сепаратизмі.

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Разом із тим, за словами Москаля, Закарпаття залишається дотаційним на 76% (деякі райони – більш, ніж на 98%) і залежним від вливань із Державного бюджету України.

«Зараз область перебуває в дуже скрутному фінансовому становищі, через перекоси з дотаціями та субвенціями виникла заборгованість у медичній, освітній та інших галузях. Щоб вирішити питання з виділенням необхідних коштів, я змушений залишитися в Києві й пропустити чергову сесію обласної ради», - заявив голова ОДА.

Він також додав, що нестабільний фінансовий стан в області провокує постійний відтік кваліфікованих кадрів за кордон, деякі медичні та освітянські заклади в прикордонних районах на межі закриття через брак спеціалістів.

«Саме тому слова голови облради мають не політичне, а економічне підґрунтя. Це спроба звернути увагу на реальний фінансовий стан області, який дійсно бажає бути набагато кращим», - додав Москаль.

Довідка УНІАН. Цього тижня голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс під час інтерв’ю у програмі «Акценти» на обласному телеканалі Тиса-1, говорячи про тему розбудови дорожньої інфраструктури, заявив: «…Якщо уряд хоче бачити Закарпаття у складі України, то він повинен не забувати, що наш край існує…». Такі висловлювання викликали неоднозначну реакцію в ЗМІ й звинувачення голови облради в сепаратистських настроях.