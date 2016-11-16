Україна може передати Росії людей, яких там незаконно обвинувачують - Чубаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав з трибуни Верховної Ради.

За словами Чубарова, "Росія засипала нас запитами щодо видачі її громадян, які намагаються шукати притулок в Україні".

"Росія звинувачує своїх громадян у тих злочинах, які вони ніколи не здійснювали", - сказав він і додав, що такі громадяни звертаються до українських депутатів.

Як заявив Чубаров, він особисто займається питанням двох громадян РФ, зокрема це "Меерієв Руслан, який жив у Криму". "Після окупації він виїхав з родиною до материкової Україні. І він зараз позбавлений волі і чекає на видачу", - сказав голова Меджлісу.

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Як наголосив Чубаров, він бачить у цьому "якусь змову між працівниками Служби безпеки України з прокурорськими робітниками". "Я не кажу про суддів, які є у південних областях України, зокрема Запорізькій. Таке враження, що ми поспішаємо людей видавати Росії, щоб вона їх покарала безвинно", - сказав він.

За словами Чубарова, ці люди проходять за тими ж статтями, що й він сам та уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

"Не можна видавати воюючій країні, країні-агресору, тих людей, які у нас шукають притулок", - сказав народний депутат.

На переконання Чубарова, Міністерство юстиції мало б розглянути питання про громадський контроль за виконанням такого роду міждержавних угод.