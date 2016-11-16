МЗС РФ пояснило вихід з угоди по суду в Гаазі "невиправданими надіями"

Про це йдеться в офіційній заяві російського міністерства закордонних справ, опублікованій після повідомлення про відмову Москви від участі в Римському статуті.

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"З МКС – першим постійно діючим органом міжнародної кримінальної юстиції – були тісно пов'язані очікування міжнародної спільноти у справі боротьби з безкарністю в контексті загальних зусиль з підтримки міжнародного миру і безпеки, врегулювання існуючих конфліктів і запобігання нових вогнищ напруженості", - сказано в заяві російського відомства.

"На жаль, Суд не виправдав покладених на нього надій і не став справді незалежним, авторитетним органом міжнародного правосуддя", - стверджують у російському МЗС, підкреслюючи, що за 14 років своєї роботи МКС виніс 4 вироки, витративши при цьому більше 1 млрд. доларів.

Також МЗС РФ стурбоване "ставленням МКС до подій серпня 2008 року" в Грузії.

Нагадаємо, в січні 2016 року Міжнародний кримінальний суд схвалив початок розслідування справи про військові злочини і вбивства етнічних грузин в ході російсько-грузинського збройного конфлікту у 2008 році. Запит на проведення розслідування, під юрисдикцією МКС був направлений в жовтні 2015 року.

У ньому було сказано, що південноосетинські сили атакували грузин до 9 жовтня, але вже після того, як російські війська покинули створені буферні зони на території Південної Осетії і Грузії.

Також висловлювалася думка, що можливо, напади та грабежі проводилися з метою вигнання грузин з територій, що знаходяться в Південній Осетії. В суді, вивчивши запит, вирішили, що є «розумні підстави вважати, що такі злочини, які перебувають під юрисдикцією МКС, відбувалися у випадку з Грузією».

Йшлося про злочини проти людяності, вбивства мирних жителів і атаки на миротворців. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі почав розслідування військових злочинів у Південній Осетії.

Як повідомлялося, Володимир Путін підписав розпорядження про вихід Росії з Римського статуту про заснування Міжнародного кримінального суду. Варто зазначити, що розпорядження Путіна було опубліковано на наступний день після того, як МКС оприлюднив попереднє розслідування прокурора, в якому окупація Криму названо міжнародним збройним конфліктом між Україною і Росією.

Ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду передбачає, що злочини, вчинені громадянами країн, які його ратифікували або на їхній території, будуть підсудні міжнародної інстанції в Гаазі. Росія підписала Римський статут в 2000 році, але так його і не ратифікувала.