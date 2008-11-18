Ющенко візьме участь у вшануванні пам'яті жертв Голодомору

08:45, 18 листопада 2008
Політика
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Заходи за участі Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні візьме участь у заходах із вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, зокрема, об 11.00 глава держави візьме участь у презентації Національної книги пам`яті, відкритті документально-художньої виставки «Голодомор 1932–33 років – геноцид українського народу» та спецпогашенні оригінальної марки.

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