Ющенко візьме участь у вшануванні пам'яті жертв Голодомору
08:45, 18 листопада 2008Політика
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Заходи за участі Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні візьме участь у заходах із вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, зокрема, об 11.00 глава держави візьме участь у презентації Національної книги пам`яті, відкритті документально-художньої виставки «Голодомор 1932–33 років – геноцид українського народу» та спецпогашенні оригінальної марки.
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