"Взяли гріх на душу": Ляшко визнав, що його фракція "кнопкодавила" при звільненні суддів

Про це він повідомив у коментарі журналістам в кулуарах Ради, пише 112.ua.

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"Так, це було, я беру на себе відповідальність як лідер фракції. Це ситуація безвиході. У нас 20 депутатів, наша фракція одностайна у звільненні суддів. Тому ми взяли на душу цей гріх і кнопкодавили. Якщо порівняти гріх залишення суддів і гріх кнопкодавства, то я краще візьму гріх кнопкодавства", - заявив Ляшко.

"Сьогоднішні події в парламенті, коли з такою працею були звільнені судді, показують, що український парламент і коаліція абсолютно далекі від ідеалів Майдану. Вони забули кров, забули сльози, забули смерті, забули все", - заявив глава РПЛ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України звільнила 29 з 33 запропонованих до звільнення Вищою радою юстиції суддів.