У Литвина наполягають на першочерговому обранні Литвина?

Фракція Блоку Литвина наполягає на першочерговому обранні голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні парламенту народний депутат, член цієї фракції Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ.

За його словами, необхідно «увійти в законне правове русло всім гілкам влади».

Як підкреслив С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ, «ми вже перейшли межу, що називається «загроза національній безпеці».

Він додав, що на сьогодні «розбалансовані всі гілки влади, практично паралізований парламентаризм», спостерігається непрофесійна робота уряду, а судова гілка влади «в розгубленості, точніше в системній кризі».

«Брехня і фальсифікація стали основою національної політики, а корупція - засобом управління», - підкреслив С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ.