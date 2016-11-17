Рада не ратифікувала Стамбульську конвенцію через те, що її норми "руйнують українську ідентичність"

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 249 із 328 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

На доопрацювання законопроект щодо конвенції було відправлено через те, що ряд фракцій, зокрема, Радикальної партії та ВО «Батьківщина», заявили, що не голосуватимуть за ратифікацію без застережень.

Зокрема, нардеп від БПП Юрій Соловей заявив Україна повинна погоджуватися з багатьма європейськими цінностями, але «абсолютно не з тими, які руйнують основи християнства, в тому числі в нашій державі». Він підкреслив, що норми, які передбачені в Стамбульській конвенції, «абсолютно руйнують українську ідентичність».

Крім того, журналіст Іван Яковина у своєму Facebook зазначив, що ратифікацію нардепи відклали через наявність в ній понять "ґендер" і "сексуальна орієнтація".

При цьому нардеп, голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв наголосив, що необхідність ратифікації Стамбульської конвенції зумовлена і перспективою набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі і, відповідно, наближенням законодавства України до законодавства ЄС, а також пов’язана із зобов’язаннями України перед Радою Європи.

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«Ця конвенція стосується лише прав людини, і Україна, коли вступала в Раду Європи, брала на себе зобов'язання виконувати всі конвенції Ради Європи», - сказав він.

Ар'єв підкреслив, що, якщо парламент не ратифікує Конвенцію, «якщо ми зараз будемо знову про скрепи говорити, то привіт ... від Путіна ми отримаємо прямо тут в залі, бо він буде радіти з нашої позиції».

В пояснювальній записці сказано, що набрання чинності для України Стамбульської конвенції сприятиме: протидії дискримінації за ґендерною ознакою; забезпеченню комплексного підходу до запобігання будь-яким формам ґендерно зумовленого насильства. Також сприятиме запровадженню механізмів боротьби з усіма формами ґендерно зумовленого насильства (домашнє насильство, сексуальне насильство, переслідування, сексуальні домагання, примусові шлюби, каліцтва жіночих геніталій, примусові аборти, примусова стерилізація), чим буде забезпечено відповідність законодавства України сучасним європейським стандартам у цій сфері; забезпеченню додаткових гарантій захисту права на рівність між чоловіками і жінками, усуненню правових положень, які спричиняють дискримінацію.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада президент України Петро Порошенко вніс до парламенту проект закону «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» (Стамбульська конвенція).

Довідка УНІАН, Стамбульська конвенція, прийнята 11 травня 2011 року країнами-членами Ради Європи, стала першим юридично зобов’язуючим документом в Європі, де застосовується комплексний підхід до боротьби з насиллям по відношенню до жінок.

Україна підписала Стамбульську конвенцію 7 листопада 2011 року.