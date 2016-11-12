Порошенко подав до ВР законопроект про ратифікацію конвенції щодо гендерного насильства

Як повідомили у прес-службі глави держави, законопроектом передбачена ратифікація Стамбульської конвенції і запровадження застосування в законодавстві України міжнародних стандартів запобігання та протидії насильству щодо жінок і домашньому насильству.

У прес-службі наголосили, що набрання чинності для України цієї конвенції сприятиме протидії дискримінації за гендерною ознакою, забезпечить додаткові гарантії права на рівність між чоловіками і жінками, усуне правові положення, які спричиняють дискримінацію та удосконалить цивільно-правові засоби захисту потерпілих від насильства.

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Як повідомлялося, Стамбульська конвенція, прийнята 11 травня 2011 року країнами-членами Ради Європи, стала першим юридично зобов’язуючим документом в Європі, де застосовується комплексний підхід до боротьби з насиллям по відношенню до жінок.

Україна підписала Стамбульську конвенцію 7 листопада 2011 року.