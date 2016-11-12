Порошенко подав до ВР законопроект про ратифікацію конвенції щодо гендерного насильства
Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради України проект закону «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» (Стамбульська конвенція).
Як повідомили у прес-службі глави держави, законопроектом передбачена ратифікація Стамбульської конвенції і запровадження застосування в законодавстві України міжнародних стандартів запобігання та протидії насильству щодо жінок і домашньому насильству.
У прес-службі наголосили, що набрання чинності для України цієї конвенції сприятиме протидії дискримінації за гендерною ознакою, забезпечить додаткові гарантії права на рівність між чоловіками і жінками, усуне правові положення, які спричиняють дискримінацію та удосконалить цивільно-правові засоби захисту потерпілих від насильства.
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Як повідомлялося, Стамбульська конвенція, прийнята 11 травня 2011 року країнами-членами Ради Європи, стала першим юридично зобов’язуючим документом в Європі, де застосовується комплексний підхід до боротьби з насиллям по відношенню до жінок.
Україна підписала Стамбульську конвенцію 7 листопада 2011 року.