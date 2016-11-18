Рабінович заявляє, що отримав записи телефонних розмов голови НБУ

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає ТСН.

"З цих розмов видно, що голова Нацбанку та її помічники вкрали у країни мільярди, просто розмовляли телефоном і ділили гривню, знижували її та піднімали для себе", - зазначив Рабінович.

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За словами Рабіновича, ці записи йому "передали патріоти України, яких ми називати не будемо, бо ми знаємо, що із ними завтра буде".

Політик зазначив, що у п'ятницю, 18 листопада, ці записи будуть передані до Національного антикорупційного бюро України та Генпрокуратури.