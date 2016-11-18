НАБУ відкрило перші кримінальні провадження за результатами перевірок е-декларацій чиновників

Як повідомила сьогодні прес-служба НАБУ, провадження було відкрито 17 листопада за ч. 2 та ч. 3 ст. 368–2 Кримінального кодексу України, два з яких – відносно народних депутатів, одне – відносно представника судової гілки влади.

Провадження щодо фактів незаконного збагачення відкриті за результатами розгляду звернень нардепів та відповідних інформаційно-аналітичних перевірок, проведених із залученням управління аналітики та обробки інформації НАБУ.

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«Досудове розслідування триває, вживаються заходи для швидкого, повного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень», – повідомляють у НАБУ.

Нагадуємо, що 30 жовтня збіг термін подання е-декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (державні службовці категорії «А» та «Б»).

Відповідно до ст. 48 закону «Про запобігання корупції», контроль та перевірку е-декларацій здійснює НАЗК. Зокрема, НАЗК здійснює контроль щодо своєчасності подання, правильності та повноти заповнення, а також логічний та арифметичний контроль. Окрім того, НАЗК проводить повну перевірку декларацій у випадках, визначених ст. 50 цього закону, яка полягає в з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

Водночас частиною 5 статті 216 Кримінального процесуального кодексу підслідність кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366–1 (декларування недостовірної інформації) та ст. 368–2 (незаконне збагачення) КК України, у разі їх вчинення вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, покладається на детективів НАБУ.

У разі надходження до НАБУ заяв і повідомлень, які містять достатні дані про вчинення кримінальних правопорушень, відповідні відомості вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.