У ГПУ є підстави підозрювати керівництво Кривого Рогу в розкраданні держкоштів - Луценко
15:37, 18 листопада 2016Політика
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Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє про існування підстав підозрювати керівництво Кривого Рогу в розкраданні державних коштів.
Луценко: Обшуки були не тільки у Львові, але і у Кривому Розі / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам на спільній прес-конференції з головою Служби безпеки України Василем Грицаком.
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"Обшуки були не тільки у Львові, але і у Кривому Розі, де у нас уже серйозні підстави підозрювати міське керівництво в розкраданні державних коштів", - заявив генпрокурор.
"Вони відбуваються в інших містах. Сьогодні, наприклад, в Менській колонії, також не чужій мені, виявилося, що заступник за гроші відпускав в'язнів на умовно-дострокове звільнення, і багато-багато інших речей, які робляться в щоденному режимі", – наголосив Луценко.
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