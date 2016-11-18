Правоохоронці проводять обшуки в колонії, де сидів Луценко

Про це під час брифінгу заявив генпрокурор Юрій Луценко, передає УП.

Луценко заявив, що обшуки пов’язані із тим, що заступник керівника колонії за гроші відпускав в’язнів на умовно-дострокове звільнення.

"Сьогодні, наприклад, (обшуки відбуваються) в Менській колонії, також не чужій мені. Виявилося, що заступник (керівника) за гроші відпускав в'язнів на умовно-дострокове звільнення", – сказав він.

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Луценко запевнив, що всі силові органи України працюють злагоджено і запевнив, що політики в їхніх діях нема.

Як відомо, Луценко сидів у цій колонії в часи Януковича понад два роки.

Нагадаємо, ГПУ підготувала підозру екс-президенту Віктору Януковичу щодо організації ним викрадення архієпископа Олександра Драбинка, помічника настоятеля Української православної церкви Московського патріархату Володимира Сабодана, з метою тиску через нього на митрополита, щоби той відрікся від виконання своїх повноважень.

Пізніше начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк зазначив, що досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо екс-президента Віктора Януковича та низки екс-високопосадовців зупинили, щоб не було підстав закрити ці справи.