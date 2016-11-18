Правоохоронці проводять обшуки в колонії, де сидів Луценко
Сьогодні на Чернігівщині у Менській колонії відбуваються обшуки.
Про це під час брифінгу заявив генпрокурор Юрій Луценко, передає УП.
Луценко заявив, що обшуки пов’язані із тим, що заступник керівника колонії за гроші відпускав в’язнів на умовно-дострокове звільнення.
"Сьогодні, наприклад, (обшуки відбуваються) в Менській колонії, також не чужій мені. Виявилося, що заступник (керівника) за гроші відпускав в'язнів на умовно-дострокове звільнення", – сказав він.
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Луценко запевнив, що всі силові органи України працюють злагоджено і запевнив, що політики в їхніх діях нема.
Як відомо, Луценко сидів у цій колонії в часи Януковича понад два роки.
Нагадаємо, ГПУ підготувала підозру екс-президенту Віктору Януковичу щодо організації ним викрадення архієпископа Олександра Драбинка, помічника настоятеля Української православної церкви Московського патріархату Володимира Сабодана, з метою тиску через нього на митрополита, щоби той відрікся від виконання своїх повноважень.
Пізніше начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк зазначив, що досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо екс-президента Віктора Януковича та низки екс-високопосадовців зупинили, щоб не було підстав закрити ці справи.