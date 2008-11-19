Російський президент переглядає з десяток новинних сайтів щодня

Під час розмови з журналістами в Іжевську президент Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що він відводить засобам масової інформації видатну, за його словами, роль у подоланні країною фінансової кризи. Президент зазначив, що від журналістської "точності, тактовності і водночас правдивості залежать дуже багато процесів у країні", повідомляє РІА Новости.

Медведєв розповів про те, як часто йому доводиться мати справу із засобами масової інформації. Він сказав, що прагне дивитися російські й зарубіжні телеканали, і щоранку читає газети. "Руки брудню, що називається, за сніданком", - зауважив глава держави.

Також він заявив, що щодня переглядає близько десятка інформаційних сайтів, зокрема - опозиційних, які "пишуть таке, що хочеться встати і після цього працювати, працювати і працювати". Які новинні сайти входять до регулярно відвідуваних, Медведєв не уточнив.