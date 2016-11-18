Україна цього року добилася найбільшої за весь період відносин допомоги від США - Чалий

Про це під час скайп-прес-конференції в Українському кризовому медіа-центрі заявив посол України в США Валерій Чалий.

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«В 2016 році ми добилися найбільшої за весь період наших відносин допомоги Україні - 658 мільйонів доларів, і включно 355 мільйонів доларів на сферу безпеки і оборони», - сказав він.

«І можу відверто сказати, десь 150 мільйонів доларів дипломати просто виходили своїми ногами, і зустрічі дали свій результат», - наголосив Чалий.