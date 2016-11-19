У Золотому, Катеринівці та Зайцевому створили війсково-цивільні адміністрації

17:59, 19 листопада 2016
Політика
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Президент України Петро Порошенко постановив створити військово-цивільні адміністрації у трьох населених пунктах на лінії розмежування на Донбасі.

Пункт пропуску в Золотому / informator.lg.ua

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, глава держави підписав указ № 513/2016 "Про утворення військово-цивільних адміністрацій населених пунктів".

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Згідно з документом, нові ВЦА утворюються у місті Золоте та селі Катеринівка Попаснянського району Луганської області та селищі Зайцеве Бахмутстького району Донецької області.

Серед завдань новоутворених ВЦА – гарантування безпеки та нормалізація життєдіяльності населення, підтримка правопорядку, участь у протидії диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи.

Керівнику Антитерористичного центру при Службі безпеки України, головам Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій президент доручив вжити заходів, пов'язаних з утворенням ВЦА,  відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації".

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

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