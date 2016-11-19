Бойовики намагаються проникнути у Водяне невеликими групами - український військовий
12:19, 19 листопада 2016Війна
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У районі села Водяне недалеко від Маріуполя ДРГ бойовиків намагаються проникнути в населений пункт
REUTERS
Про це розповів командир підрозділу, який перебуває у районі населеного пункту, передає Громадське радіо.
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"Противник продовжує промацувати оборону наших військ і намагається дрібними групами проникнути в село. Наші військовослужбовці йому цього зробити не дозволяють. Адекватно реагують і відповідають засобами, дозволеними у Мінську домовленостями", — повідомив військовий.
Командир додав, що за минулу добу ситуація була відносно спокійною, бойовики обстрілювали як село, так і його околиці з 120 мм мінометів і станкових гранатометів.
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