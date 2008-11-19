Партія регіонів не хоче спікера, який «потайки пише листи до НАТО»

Народний депутат від Партії регіонів Олена ЛУКАШ вважає, що народні депутати не підтримають проект постанови про повторне обрання Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду голови Верховної Ради України.

Про це вона сказала в інтерв’ю УНІАН, коментуючи внесений народним депутатом Анатолієм МАТВІЄНКОМ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) на розгляд парламенту проект постанови про скасування постанови "Про відкликання голови Верховної Ради України", що була ухвалена 12 листопада 2008 року.

О.ЛУКАШ вважає, що це є “абсолютно емоційний і неправовий крок”.

Вона зазначила, що з правової точки зору парламент своїм рішенням задовольнив заяву А.ЯЦЕНЮКА про відставку з посади спікера, яку він не відкликав.

За словами депутата, що стосується “особистісної сторони, то депутати свідомі того, що не хотіли б, щоб ними керував спікер, який потайки пише листи до НАТО, при якому в законах, які вже проголосовані, стаються дивні зміни, які погіршують становище громадян України, при якому систематично порушуються регламентні норми”.

О.ЛУКАШ наголошує, що проект постанови А.МАТВІЄНКА - “це просто особистісна позиція, яка не матиме жодної перспективи”.

За її словами, фракція Партії регіонів за неї не голосуватиме.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада ВР звільнила А.ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту. Підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.

Голосування проводилося за допомогою системи «Рада», а не таємним голосуванням бюлетенями, як це передбачено Регламентом ВР.