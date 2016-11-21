Яценюк у День гідності та свободи: найбільше моє бажання - щоб ми перемогли агресора
10:59, 21 листопада 2016Політика
1209 0
Учасник Майдану, екс-прем'єр Арсеній Яценюк вірить, що українці можуть зробити все, про що мріяли й мріють сьогодні.
Яценюк привітав українців з Днем Гідності та свободи / Фото УНІАН
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у День Гідності та Свободи.
Читайте такожТретя річниця Євромайдану: як все починалося (фоторепортаж)
"Ми ще не знали, які пережиття і випробування попереду. Але ми відчували і вірили - якщо будемо разом, то нам усе вдасться. Я бережу цю віру. Найбільше моє бажання - щоб ми, українці, перемогли агресора, зло і несправедливість. І щоб ми були разом", - йдеться у його повідомленні.
Яценюк переконаний, що українці все зможуть зробити: все, про що мріяли й мріють у цей день.
"З Днем Гідності та свободи, Україно!" - привітав колишній прем'єр.
Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter