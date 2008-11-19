Мороз оцінює поразку соціалістів і виправляє певні перекручення

Лідер Соцпартії, колишній голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ презентував у Рівному свою нову книжку “Інтерв’ю для вас”.

Як передає кореспондент УНІАН, під час презентації автор зазначив, що ідею написання такої книжки йому підказали “деякі неточності та перекручення подій”, свідками яких він був.

За словами О.МОРОЗА, книжка – це відверта розмова з читачем, де він ставить собі запитання і відповідає на них. Він повідомив, що запитання для своєї книжки він узяв зі своїх колишніх інтерв’ю.

У книжці політик змальовує своє бачення подій 2006 року в Україні, оцінює поразку соціалістів на минулих парламентських виборах, пропагує необхідність створення парламентсько-президентської республіки та громадянського суспільства в Україні. Автор також висловив сподівання, що за деякий час ця книга доповниться новими спогадами та цікавими фактами з суспільно-політичного життя держави.