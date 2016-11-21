Верховний комісар запевнив Порошенка, що в ООН надають велике значення ситуації в Україні

Як повідомила прес-служба глави держави, про це йшлося під час зустрічі Гранді з президентом України Петром Порошенком.

«Ми надаємо велике значення ситуації у вашій країні і тій ролі, яку ми можемо відіграти у вирішенні відповідних проблем. Цей візит важливий ще й тим, що ми можемо донести інформацію про виклики, з якими стикається Україна, до усього світу», - сказав Гранді.

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Крім того, він відзначив зусилля керівництва України, пов’язані із забезпеченням прав та потреб внутрішньо переміщених осіб, а також привітав президента України з третьою річницею Революції гідності.

Своєю чергою Порошенко висловив сподівання, що візит верховного комісара в Україну дозволить йому на власні очі оцінити усю складність гуманітарної ситуації на Донбасі, за яку несе повну відповідальність Росія.

Президент звернувся до Гранді з проханням, серед іншого, приділити особливу увагу тим серйозним проблемам, з якими стикаються кримські татари в тимчасово окупованому Росією Криму.

«Ми задоволені рівнем співробітництва України з Управлінням верховного комісара ООН у справах біженців та дякуємо за міцну підтримку нашої держави у цей складний час», - сказав президент.

Останній візит верховного комісару ООН у справах біженців в Україну відбувся 22 роки тому.