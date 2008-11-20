Ляпіна: Яценюк не зможе створити партію

Народний депутата від фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Ксенія ЛЯПІНА вважає, що колишній голова парламенту Арсеній ЯЦЕНЮК не зможе створити свою партію найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявила під час перебування в Кременчуку Полтавської області. «ЯЦЕНЮК дуже сильна особистість, але у нього немає на сьогодні команди, і за короткий час, гадаю, створити її неможливо. Створити команду політичних однодумців це тільки здається, що легко. Я вам скажу, хто до нього побіг: всі ті, хто через якісь причини не прижився в Нашій Україні або БЮТ, терміново почав шукати з ним зустрічі. Вони вже три партії змінили, готові змінити й четвертую, але це не те, чого хоче ЯЦЕНЮК. Він же хоче створити команду однодумців, які бодай би не були вже в п`яти партіях, були свіжі сили в політиці. А це робота не одного року», – сказала вона.

К.ЛЯПІНА додала, що на її думку, зробити проект на зразок «Народної Самооборони» легко, проте створити партію за короткий проміжок часу неможливо. «От ЛУЦЕНКО зробив «Народну самооборону», в ній нічого немає: ні партії, ні структури. І це дається взнаки: то «самооборонці» голосують з «Єдиним центром», то з БЮТ і немає критеріїв, за якими вони голосують», – сказала К.ЛЯПІНА.