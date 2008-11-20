Ющенко радитиметься з банкірами
08:15, 20 листопада 2008Політика
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Оцінюватимуть кроки Тимошенко
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у нараді з провідними українськими банкірами, яка відбудеться в Національному банку України.
Як повідомляє прес-служба глави держави, мета наради - оцінити ефективність урядових кроків з фінансової та курсової стабілізації та запропонувати подальші антикризові заходи у банківській сфері.
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