Ющенко радитиметься з банкірами

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у нараді з провідними українськими банкірами, яка відбудеться в Національному банку України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, мета наради - оцінити ефективність урядових кроків з фінансової та курсової стабілізації та запропонувати подальші антикризові заходи у банківській сфері.